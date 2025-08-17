نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريستال بالاس يستهدف المغربي بلال الخنوس لتعويض إيزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف تقرير لصحيفة ذا أثلتيك أن نادي كريستال بالاس الإنجليزي بدأ اتصالاته مع نادي ليستر سيتي من أجل بحث إمكانية التعاقد مع لاعب الوسط المغربي الشاب بلال الخنوس، البالغ من العمر 21 عامًا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب التقرير، فإن إدارة بالاس تنظر إلى الخنوس باعتباره خيارًا مناسبًا لتعويض رحيل النجم إيبيريتشي إيزي المحتمل، خاصة في ظل اهتمام عدد من الأندية الكبرى بالحصول على خدمات اللاعب الإنجليزي الدولي.

الخنوس، الذي شارك مع منتخب المغرب في كأس العالم 2022 بقطر، يُعد من أبرز المواهب العربية الصاعدة في أوروبا، حيث يتميز بقدرات فنية عالية في صناعة اللعب والتمرير تحت الضغط، إلى جانب مهارته في المراوغة والتحرك بين الخطوط. وقد جذب بالفعل أنظار أندية كبرى في الدوري الإنجليزي والإسباني خلال المواسم الماضية.

ويرى كريستال بالاس أن التعاقد مع لاعب شاب بحجم وإمكانيات الخنوس قد يمنح الفريق استمرارية على المدى الطويل، مع إمكانية تطويره ليصبح أحد الأعمدة الأساسية للفريق في البريميرليغ، تمامًا كما حدث مع إيزي في السنوات الأخيرة.