نوتنجهام فورست يحسم صفقة المهاجم الفرنسي كاليمويندو

أحمد جودة - القاهرة - أكدت صحيفة تيليجراف البريطانية أن نادي نوتنغهام فورست توصل لاتفاق مع نادي رين الفرنسي بشأن التعاقد مع المهاجم الفرنسي الشاب أرنو كاليمويندو، البالغ من العمر 23 عامًا، في صفقة قد تصل قيمتها إلى 25 مليون جنيه إسترليني.

كاليمويندو يُعد من أبرز المواهب الهجومية في فرنسا خلال السنوات الأخيرة، حيث تدرج في أكاديمية باريس سان جيرمان قبل أن ينتقل إلى رين عام 2022، حيث لفت الأنظار بقدراته التهديفية وسرعته في التحرك داخل منطقة الجزاء، مما جعله محط اهتمام عدة أندية أوروبية.

وبحسب التقرير، فإن الاتفاق بين الناديين يتضمن مبلغًا ثابتًا إلى جانب حوافز ومكافآت مرتبطة بالأداء قد ترفع إجمالي قيمة الصفقة إلى 25 مليون جنيه إسترليني، في خطوة تعكس رغبة فورست في تدعيم خط الهجوم استعدادًا للموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز.

إدارة نوتنغهام فورست، التي تعمل على تعزيز صفوف الفريق بعد موسم صعب، ترى في المهاجم الفرنسي إضافة قوية قادرة على منح المدرب خيارات متنوعة هجوميًا، خاصة وأن اللاعب يمتلك خبرة اللعب في مستويات تنافسية عالية سواء في الدوري الفرنسي أو مع المنتخبات العمرية لفرنسا.

ومن المتوقع أن يخضع كاليمويندو للفحوصات الطبية في الأيام القليلة المقبلة تمهيدًا للإعلان الرسمي عن الصفقة، ليصبح بذلك أحد أبرز تعاقدات فورست خلال الميركاتو الصيفي الحالي.