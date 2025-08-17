نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر روما يحسم اتفاقه مع أستون فيلا لضم ليون بايلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت صحيفة لا جازيتا ديلو سبورت الإيطالية أن نادي روما توصل لاتفاق مع أستون فيلا الإنجليزي بشأن التعاقد مع الجناح الجامايكي ليون بايلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وبحسب التقرير، فإن الصفقة ستتم على سبيل الإعارة مقابل 1.7 مليون جنيه إسترليني، مع وجود خيار شراء نهائي تبلغ قيمته نحو 20 مليون جنيه إسترليني بنهاية الموسم، وهو ما يمنح نادي العاصمة الإيطالية فرصة اختبار اللاعب قبل اتخاذ قرار ضمه بشكل دائم.

بايلي، البالغ من العمر 28 عامًا، انضم إلى أستون فيلا في صيف 2021 قادمًا من باير ليفركوزن الألماني، وقدم مستويات مميزة على فترات، حيث ساهم في صعود الفريق إلى المراكز الأوروبية الموسم الماضي تحت قيادة المدرب أوناي إيمري، بفضل سرعته ومهاراته الفردية.

لكن وعلى الرغم من قدراته الهجومية الواضحة، عانى اللاعب من تذبذب في المستوى وتكرار الإصابات، وهو ما جعل أستون فيلا منفتحًا على فكرة إعارته هذا الصيف، خاصة بعد تدعيم صفوفه بعناصر هجومية جديدة.