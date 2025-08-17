نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 3 عمالقة يتنافسون على ضم نجم باريس سان جيرمان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفاد موقع Caught Offside أن مستقبل لاعب الوسط الكوري الجنوبي لي كانغ-إن (24 عامًا) بات محل اهتمام عدد من كبار الأندية الأوروبية، في ظل تفكيره الجاد في الرحيل عن باريس سان جيرمان هذا الصيف بحثًا عن فرصة أكبر للمشاركة بانتظام.

3 عمالقة يتنافسون على ضم نجم باريس سان جيرمان

ويُعد كل من أرسنال ومانشستر يونايتد الإنجليزيين، إضافة إلى نابولي الإيطالي، أبرز المهتمين بخدمات اللاعب، الذي يتمتع بقدرات فنية مميزة تجمع بين الرؤية الهجومية وصناعة اللعب، بجانب سرعته ومهاراته الفردية.

لي كانغ-إن، الذي انضم إلى باريس سان جيرمان في صيف 2023 قادمًا من ريال مايوركا الإسباني، قدم لمحات فنية قوية في أول مواسمه مع بطل فرنسا، إلا أن المنافسة الشرسة في خط الوسط والخيارات المتعددة أمام المدرب لويس إنريكي قلصت من دقائق لعبه بشكل ملحوظ.

وتشير التقارير إلى أن اللاعب لا يمانع خوض تجربة جديدة في دوري أكثر تنافسية، خاصة وأنه يحظى بمتابعة من أندية قادرة على منحه دورًا أكبر داخل الملعب، بما يساهم في تطوره الشخصي وتعزيز مكانته مع منتخب كوريا الجنوبية.

ويأتي اهتمام أرسنال في إطار سعيه لتوسيع خياراته في وسط الملعب ودعم مشروعه تحت قيادة ميكيل أرتيتا، بينما ينظر مانشستر يونايتد إلى اللاعب كإضافة هجومية قادرة على تنويع الحلول. أما نابولي، حامل لقب الدوري الإيطالي السابق، فيراه فرصة لتعويض بعض الغيابات المتوقعة في خط الوسط.

وفي حال قرر لي كانغ-إن الرحيل، فقد تكون الأسابيع المقبلة حاسمة لتحديد وجهته المقبلة، وسط منافسة مفتوحة بين الأندية الثلاثة.