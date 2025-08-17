نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريال مدريد يحسم مستقبل براهيم دياز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد مستقبل براهيم دياز الكثير من الجدل هذا الصيف، خاصة مع بروز أردا غولر كلاعب أساسي محتمل ووصول الأرجنتيني الشاب فرانكو ماستانتونو، ما زاد من حدة المنافسة على دقائق اللعب داخل تشكيلة ريال مدريد.

ريال مدريد يحسم مستقبل براهيم دياز

عدة أندية أبدت اهتمامها بضم الدولي المغربي، أبرزها بنفيكا البرتغالي، الذي حاول أكثر من مرة الاستفسار عن وضعية اللاعب، مستغلًا مفاوضاته مع النادي الملكي بشأن ألفارو كارّيراس. إلا أن رد ريال مدريد كان واضحًا وحاسمًا: لا نية للتخلي عن براهيم، وهو الموقف الذي تم إبلاغه لجميع الأندية الراغبة في التعاقد معه.

هذا القرار جاء بتوافق بين النادي واللاعب، حيث أكد براهيم دياز أنه لا يرغب في الرحيل، وأن هدفه هو الاستمرار في صفوف الفريق الملكي. وبالتالي، تم إغلاق ملف رحيله بشكل نهائي.

رغم أن اسمه كان مطروحًا بين المرشحين لمغادرة الفريق منذ بداية الصيف، خاصة بعد تراجع مشاركاته مع كارلو أنشيلوتي، إلا أن المدرب الجديد تشابي ألونسو أبلغه بأنه يدخل في خططه للموسم الجديد، مؤكدًا أنه سيحصل على فرصته مع طول الموسم وتعدد البطولات.

إضافة إلى ذلك، يعمل النادي على تجديد عقد براهيم في الفترة المقبلة، في ظل شعور اللاعب بالراحة داخل مدريد وقناعته بأن الالتزام والاجتهاد في التدريبات سيفتحان له أبواب المشاركة بشكل أكبر.