أحمد جودة - القاهرة - ذكرت شبكة سكاي سبورتس أن نادي تشيلسي الإنجليزي وضع شرطًا أساسيًا قبل الدخول في أي مفاوضات لضم صفقات هجومية جديدة هذا الصيف، وعلى رأسها الجناح الأرجنتيني أليخاندرو غارناتشو لاعب مانشستر يونايتد، ولاعب الوسط الهجومي الهولندي تشافي سيمونز نجم لايبزيغ الألماني.

تشيلسي يربط صفقاته الجديدة بعملية رحيل مهاجمَين

وبحسب التقرير، فإن إدارة "البلوز" لن تقدم على حسم التعاقد مع الثنائي إلا في حال نجاحها في تسويق أو بيع اثنين من لاعبي الخط الهجومي الحاليين، وذلك لتخفيف الضغط على قائمة الفريق وتوازن ميزانية الرواتب بعد سلسلة تعاقدات مكثفة في المواسم الأخيرة.

غارناتشو، البالغ من العمر 21 عامًا، يُعتبر أحد أبرز المواهب الصاعدة في مانشستر يونايتد، حيث أثبت نفسه بسرعة كأحد الأوراق الهجومية المهمة للفريق في البريميرليغ، بينما خطف تشافي سيمونز (23 عامًا) الأنظار في البوندسليغا بفضل سرعته ومهاراته وصناعته للأهداف.

ويبدو أن تشيلسي، الذي يسعى لإعادة بناء فريق قادر على المنافسة تحت قيادة إنزو ماريسكا، يضع خيار ضم هذين اللاعبين كجزء من مشروع طويل الأمد يعيد للنادي قوته الهجومية، لكن التحرك الفعلي يظل مرهونًا بعملية خروج بعض الأسماء من الفريق الحالي.

في الوقت نفسه، لا تزال جماهير تشيلسي تترقب خطوات إدارة النادي في سوق الانتقالات، خاصة بعد الارتباط بعدد من الأسماء اللامعة، وسط توقعات بأن الأسابيع المقبلة قد تشهد تطورات سريعة وحاسمة بشأن مستقبل الفريق.