نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جالطة سراي يتحرك رسميًا للتعاقد مع إيدرسون في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو أن نادي جالطة سراي التركي تقدم بعرض رسمي لمانشستر سيتي من أجل التعاقد مع الحارس البرازيلي الدولي إيدرسون خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

جالطة سراي يتحرك رسميًا للتعاقد مع إيدرسون

وبحسب التقرير، فإن قيمة العرض الافتتاحي الذي قدمه بطل الدوري التركي بلغت نحو 8.6 مليون جنيه إسترليني، في محاولة لإقناع إدارة السيتي بالتخلي عن الحارس صاحب الـ31 عامًا.

إيدرسون، الذي انضم إلى مانشستر سيتي في صيف 2017 قادمًا من بنفيكا، أصبح أحد الركائز الأساسية في مشروع بيب جوارديولا، حيث ساهم في هيمنة الفريق على البطولات المحلية، بجانب التتويج التاريخي بلقب دوري أبطال أوروبا في موسم 2022-2023.

ورغم النجاحات الكبيرة التي حققها مع "السيتزنز"، تزايدت التكهنات مؤخرًا حول مستقبل الحارس البرازيلي، وسط أنباء عن رغبته في خوض تجربة جديدة خارج الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو ما فتح الباب أمام جالطة سراي للدخول في المفاوضات.

إدارة مانشستر سيتي لم تحسم موقفها بعد من العرض المقدم، حيث يُنتظر أن تجري مناقشات خلال الأيام المقبلة لتقييم جدوى الاستغناء عن الحارس، خاصة في ظل ارتباط النادي بمتابعة عدة خيارات بديلة أبرزها حارس باريس سان جيرمان جيانلويجي دوناروما.

وفي حال تمت الصفقة، سيكون انتقال إيدرسون إلى الدوري التركي بمثابة ضربة قوية لبقية المنافسين، كما سيمنح جالطة سراي خبرة كبيرة في مركز حراسة المرمى، وهو ما قد يعزز فرصه للمنافسة بقوة على الصعيدين المحلي والأوروبي.