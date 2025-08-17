نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إيفرتون يدرس بدائل بعد فشل التعاقد مع ديبلينج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ذكرت صحيفة ليفربول إيكو أن نادي إيفرتون الإنجليزي بدأ البحث بشكل جاد عن بدائل للجناح الشاب تايلر ديبلينغ، لاعب ساوثهامبتون ومنتخب إنجلترا تحت 21 عامًا، وذلك بعد رفض ثلاثة عروض متتالية تقدم بها النادي للحصول على خدماته.

العرض الأخير الذي تقدمت به إدارة "التوفيز" بلغ نحو 37 مليون جنيه إسترليني، إلا أن ساوثهامبتون تمسك بموقفه الرافض، في ظل رغبته في الإبقاء على اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا، والذي يُنظر إليه كأحد أبرز المواهب الصاعدة في الكرة الإنجليزية.

ويبدو أن إيفرتون، الذي يسعى لتدعيم صفوفه الهجومية قبل غلق سوق الانتقالات الصيفية، لا يرغب في إضاعة المزيد من الوقت، إذ بدأ في وضع قائمة مختصرة من الأسماء البديلة تحسبًا لفشل المفاوضات بشكل نهائي مع ساوثهامبتون.

ديبلينغ كان قد لفت الأنظار بشدة الموسم الماضي مع فريقه في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي (تشامبيونشيب)، حيث قدم مستويات مميزة جعلته هدفًا لعدد من أندية البريميرليغ، لكن ساوثهامبتون يبدو عازمًا على الاحتفاظ بجوهرته الصاعدة لفترة أطول.

وبينما تظل المفاوضات قائمة، تشير التوقعات إلى أن إيفرتون قد يغير وجهته نحو لاعبين آخرين في السوق إذا لم يتراجع ساوثهامبتون عن موقفه المتشدد، في محاولة لتوفير الإضافة الهجومية التي يحتاجها الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد.