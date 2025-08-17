نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سانشو يقترب من روما… القرار النهائي بيد اللاعب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي بات على أعتاب التوصل لاتفاق مع نادي روما الإيطالي بشأن انتقال الجناح الدولي الإنجليزي جادون سانشو، خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

سانشو يقترب من روما… القرار النهائي بيد اللاعب

وبحسب التقرير، فإن إدارة مانشستر يونايتد أعطت الضوء الأخضر لعرض روما، الذي يتضمن إعارة اللاعب مع بند إلزامية الشراء في نهاية الموسم، ما يعكس رغبة "الشياطين الحمر" في إنهاء ملف اللاعب الذي خرج من حسابات المدرب روبن أموريم منذ بداية التحضيرات للموسم الجديد.

سانشو، صاحب الـ25 عامًا، كان قد انتقل إلى مانشستر يونايتد قادمًا من بوروسيا دورتموند في صيف 2021 بصفقة ضخمة تجاوزت قيمتها 85 مليون يورو، لكنه لم ينجح في فرض نفسه على التشكيلة الأساسية للفريق، وسط تذبذب في الأداء ودخول في خلافات سابقة مع الجهاز الفني.

من جانبه، يسعى نادي روما بقيادة مدربه دانييلي دي روسي إلى استغلال الفرصة والتعاقد مع سانشو لتدعيم خط الهجوم، خاصة بعد الموسم الماضي الذي شهد معاناة هجومية واضحة للفريق في الدوري الإيطالي.

ويبقى القرار النهائي الآن بيد اللاعب، إذ ينتظر مانشستر يونايتد رد سانشو بشأن موافقته على الانتقال إلى العاصمة الإيطالية وخوض تجربة جديدة في مسيرته الكروية.

في حال إتمام الصفقة، سيكون انتقال سانشو إلى "الذئاب" من أبرز تحركات الميركاتو الإيطالي هذا الصيف، إذ يرى كثيرون أن اللاعب ما زال يمتلك الإمكانيات التي تؤهله لاستعادة بريقه وإحياء مسيرته بعيدًا عن ضغوطات أولد ترافورد.