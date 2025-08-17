نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريال مدريد يفقد 5 لاعبين أمام أوساسونا في الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبدأ نادي ريال مدريد تحضيراته لمواجهة أوساسونا في الجولة الافتتاحية من الدوري الإسباني، حيث يسعى الفريق الأبيض لافتتاح الموسم بشكل مثالي وحصد أول ثلاث نقاط أمام جماهيره في ملعب سانتياغو برنابيو.

المباراة ستكون ذات طابع خاص للمدرب تشابي ألونسو، الذي سيجلس للمرة الأولى على مقاعد برنابيو مدربًا للفريق، على أمل أن يواصل لاعبوه الأداء الجيد الذي أظهروه خلال الفترة التحضيرية.

إلا أن الفريق سيفتقد خدمات عدة عناصر مهمة، أبرزهم إدواردو كامافينغا، فيرلان ميندي، إندريك، جود بيلينغهام، بالإضافة إلى أنطونيو روديغر الموقوف بسبب طرده في نهائي كأس الملك. هذه الغيابات قد تفتح المجال أمام مشاركة إيدر ميليتاو منذ البداية بجوار دين هويخسن، كما حدث في الودية الأخيرة. أما راؤول أسينسيو، الذي لم يقدم المستوى المنتظر في كأس العالم للأندية، فيبقى خيارًا أقل حظًا لكنه قد يدخل التشكيل الأساسي.

ورغم هذه الغيابات المؤثرة، فإن أجواء غرفة الملابس تبدو متفائلة، إذ يدرك الجميع ضرورة بداية الموسم بقوة لمحو خيبة الموسم الماضي، الذي شهد أداءً باهتًا من معظم اللاعبين.

على صعيد الإدارة، يشعر الرئيس فلورنتينو بيريز بالرضا عن التشكيلة الحالية، مقتنعًا بأن العمل الذي قام به هذا الصيف سيؤتي ثماره. كما يرى أن ألونسو هو القائد المثالي للمرحلة الجديدة، بفضل طموحه الكبير ورغبته في التتويج بالبطولات، معتبرًا أن هذه التجربة هي التحدي الأكبر في مسيرته التدريبية حتى الآن.