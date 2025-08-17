نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريال مدريد يرصد صفقة جديدة في سوق الانتقالات الصيفية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بينما يواصل تشابي ألونسو تجهيز فريق ريال مدريد لخوض أولى مبارياته في الدوري الإسباني، تتابع إدارة النادي عملها خلف الكواليس من أجل اقتناص أي فرصة كبرى في سوق الانتقالات.

ورغم أن الرسالة الرسمية الصادرة من مكاتب "كونشا إسبينا" تؤكد أن قائمة الفريق مكتملة، فإن منح الرقم (30) للوافد الجديد فرانكو ماستانتوونو فتح المجال أمام إمكانية القيام بصفقة إضافية.

ألونسو، الذي طلب تدعيم صفوفه بلاعب وسط إبداعي وقلب دفاع إضافي، يرى أن الفريق بحاجة إلى مزيد من العمق، خصوصًا في منطقة صناعة اللعب.

ووفقًا لموقع Defensa Central، فإن إدارة الريال تراقب عن قرب وضع إبراهيما كوناتي مدافع ليفربول، لكنها وضعت أيضًا اسم الفرنسي ماغنيس أكليوش (23 عامًا)، لاعب موناكو، ضمن قائمة اهتماماتها. اللاعب ذو الأصول الجزائرية والأورغويانية، والذي يبلغ طوله 1.90 مترًا، يُنظر إليه كموهبة صاعدة تشبه في أسلوبها الألماني فلوريان فيرتز، الذي اختار ليفربول دفع ما يقارب 150 مليون يورو لضمه.

ويملك أكليوش عقدًا مع موناكو حتى عام 2028، وتقدر قيمته السوقية بنحو 45 مليون يورو، ما يجعله خيارًا ميسورًا نسبيًا، رغم أن تحرك ريال مدريد هذا الصيف يبدو مستبعدًا، وقد يتأجل الأمر إلى صيف 2026، وسط اهتمام متزايد من أندية كبرى مثل مانشستر سيتي.

على صعيد آخر، يعتمد ألونسو في الوقت الحالي على النجم التركي أردا جولر لسد الفراغ الذي سيتركه جود بيلينغهام، الغائب حتى نهاية أكتوبر على الأقل بعد خضوعه لعملية جراحية في الكتف. ألونسو يرى أن غüler قادر على لعب دور صانع الألعاب رقم (10) على طريقة لوكا مودريتش، وهو اللاعب الذي يعتبره مثله الأعلى.

وكانت الثقة في جولر قد ظهرت بوضوح خلال بطولة كأس العالم للأندية، حيث قال ألونسو: "ندفعه ليكتسب الخبرة وينضج، حتى لو ارتكب بعض الأخطاء. نحن نلعب بشكل أفضل بوجوده". النجم التركي الشاب يستعد الآن لموسمه الثالث مع الريال بحماس كبير، مدركًا حجم التحدي والمسؤولية، في وقت يُنتظر أن يحصل على عدد كبير من الدقائق هذا الموسم.