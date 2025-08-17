نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب الدوري الاسباني الممتاز قبل مباريات اليوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعرض لكم موقع دوت الخليج الرياضي، ترتيب بطولة الدوري الإسباني في الموسم الجديد حتى الآن، قبل انطلاق مباريات اليوم الأحد الموافق 17 أغسطس الجاري.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني

سيلتا فيجو ضد خيتافي، الساعة السادسة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على قناة beIN Sports 3.

أتليتك بيلباو ضد إشبيلية، الساعة الثامنة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على قناة beIN Sports 3.

إسبانيول ضد أتلتيكو مدريد – الساعة 9:30 صباحًا بتوقيت مصر، على قناة beIN Sports 3.

جدول ترتيب الدوري الإسباني حتى الآن

1- برشلونة، 3 نقاط.

2 رايو فاليكانو، 3 نقاط.

3 فياريال، 3 نقاط.

4 ألافيس، 3 نقاط.

5 فالنسيا، نقطة.

6 ريال سوسيداد، نقطة.

7 أتلتيك بلباو، لم يلعب أي مباراة

أتلتيكو مدريد، لم يلعب أي مباراة.

9 سيلتا فيجو، لم يلعب أي مباراة

10- إلتشي، لم يلعب أي مباراة

11 إسبانيول، لم يلعب أي مباراة

12 خيتافي، لم يلعب أي مباراة

13 أوساسونا، لم يلعب أي مباراة.

14 ريال بيتيس، لم يلعب أي مباراة.

15 ريال مدريد، لم يلعب أي مباراة

16 إشبيلية، لم يلعب أي مباراة.

17 ليفانتي، دون نقاط.

18 جيرونا، دون نقاط.

19 ريال أوفييدو، دون نقاط.

20 ريال مايوركا، دون نقاط.