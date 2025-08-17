نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم الأحد في الدوري الاسباني والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق مساء اليوم الأحد الموافق 17 أغسطس الجاري، مواجهات من العيار الثقيل ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري الإسباني في موسمه الجديد 2025-2026.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني

سيلتا فيجو ضد خيتافي، الساعة السادسة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على قناة beIN Sports 3.

أتليتك بيلباو ضد إشبيلية، الساعة الثامنة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على قناة beIN Sports 3.

إسبانيول ضد أتلتيكو مدريد – الساعة 9:30 صباحًا بتوقيت مصر، على قناة beIN Sports 3.

القنوات الناقلة لمباريات الدوري الإسباني

وأعلنت شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، إذاعتها بشكل حصري ومباشر لمباريات بطولة الدوري الإسباني في موسمه الجديد 2025-2026.