نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من يتصدر ترتيب هدافي الدوري الاسباني قبل لقاءات الاحد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث محبي وعشاق الليجا في كل مكان عن ترتيب هدافي بطولة الدوري الإسباني في موسمه الجديد، قبل انطلاق مباريات اليوم الأحد الموافق 17 أغسطس الجاري.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني

سيلتا فيجو ضد خيتافي، الساعة السادسة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على قناة beIN Sports 3.

أتليتك بيلباو ضد إشبيلية، الساعة الثامنة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على قناة beIN Sports 3.

إسبانيول ضد أتلتيكو مدريد – الساعة 9:30 صباحًا بتوقيت مصر، على قناة beIN Sports 3.

ترتيب هدافي الدوري الإسباني قبل مباريات اليوم

1- رافينها، برشلونة 1.

2- فيران توريس، برشلونة 1.

3- لامين يامال، برشلونة 1.

4- خورخي دي فروتوس، رايو فاليكانو1.

5- ألفارو جارسيا، رايو فاليكانو 1.

6- جويل روكا، جيرونا1.

5- إيتا إيونج، فياريال 1.

6- باب جايي، فياريال 1