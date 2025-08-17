بايرن بطلاً لكأس السوبر الألماني

بايرن بطلاً لكأس السوبر الألمانيتوج فريق بايرن ميونخ بلقب كأس السوبر الألماني لكرة القدم للمرة الحادية عشرة في تاريخه، بفوزه على شتوتغارت بهدفين مقابل هدف، في المباراة جمعتهما مساء السبت، في النهائي.

وسجل اللاعب الإنجليزي هاري كين، والكولومبي لويس دياز، ثنائية بايرن في الدقيقتين (18 و77)، بينما سجل جيمي لويلينغ هدف شتوتغارت الوحيد في الدقيقة (90+3).

وشهدت المباراة، الظهور الأول للنجم الكولومبي لويس دياز بقميص الفريق، بعد انتقاله للفريق الألماني هذا الصيف قادما من ليفربول.

وحقق بايرن ميونخ بقيادة مديره الفني البلجيكي فنسنت كومباني أول ألقاب الموسم، ليجمع بين لقبي الدوري والسوبر، بينما اكتفى شتوتغارت بلقب الكأس، كما عوض الفريق أيضا بهذا اللقب كبوة خروجه من دور الثمانية لكأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة بالخسارة بهدفين دون رد أمام باريس سان جيرمان الفرنسي، في منتصف يوليو الماضي.

كما عزز بايرن رقمه القياسي في عدد مرات الفوز بلقب السوبر الألماني برصيد 11 لقبا، ويفرض الفريق هيمنته شبه التامة على كرة القدم الألمانية على مدار سنوات طويلة ليؤكد مكانته في صدارة أنجح الفرق الألمانية وقدرة على الفوز بالبطولات.