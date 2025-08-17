برشلونة يدشن الحملة في الليغا بثلاثية
استهل برشلونة حملة الدفاع عن لقبه بالفوز على مضيفه ريال مايوركا بثلاثة أهداف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما اليوم، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا".
سجل رافينيا، وفيران توريس، ولامين يامال ثلاثية برشلونة في الدقائق (7 و23 و90+4).
وأكمل مايوركا المباراة منقوص العدد منذ الدقيقة 33 إثر طرد لاعبه مانو مورلانيس بالبطاقة الحمراء.
وسيلعب برشلونة في الجولة المقبلة مع مضيفه ليفانتي يوم 23 من أغسطس الجاري، بينما يحل مايوركا ضيفا في اليوم ذاته على سيلتا فيغو.
وتتواصل مباريات الجولة غدا الأحد، بثلاثة مباريات تجمع سيلتا فيغو مع خيتافي، وأتلتيك بلباو مع إشبيلية، وإسبانيول مع أتلتيكو مدريد، على أن يواجه إلتشي ريال بيتيس بعد غد الاثنين، وريال مدريد ضيفه أوساسونا الثلاثاء المقبل.
