مانشستر سيتي.. "إنذار رباعي"استهل فريق مانشستر سيتي مشواره في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بالفوز على نظيره ولفرهامبتون برباعية نظيفة في المباراة التي جمعتهما اليوم، ضمن منافسات الجولة الأولى للمسابقة.

وسجل الأهداف النرويجي إرلينغ هالاند هدفين، والهولندي تيجاني رايندرز، والفرنسي ريان شرقي في الدقائق (34 و37 و61 و81).

وبهذا الفوز، تصدر مانشستر سيتي ترتيب جدول ترتيب المسابقة مؤقتا، بعد أن وضع أول ثلاث نقاط في رصيده، بينما ظل ولفرهامبتون من دون رصيد.

وفي باقي مباريات الجولة ذاتها، فاز ساندرلاند على وست هام يونايتد بثلاثة أهداف دون مقابل، وتوتنهام هوتسبير على بيرنلي بالنتيجة ذاتها، وتعادل برايتون مع فولهام بهدف لمثله.

وتتواصل المباريات غدا الأحد بمباراة قمة بين مانشستر يونايتد وأرسنال، كما يلتقي تشيلسي مع كريستال بالاس، ونوتنغهام فورست مع برينتفورد، على أن تختتم منافسات الجولة الافتتاحية للدوري بعد غد "الاثنين" بلقاء ليدز يونايتد مع إيفرتون.