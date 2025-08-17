تعادل أستون فيلا ونيوكاسل سلبياً
تعادل فريقا أستون فيلا ونيوكاسل يونايتد بدون أهداف في المباراة التي جرت اليوم ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وشهدت المباراة حصول إزري كونساه مدافع أستون فيلا على البطاقة الحمراء في الدقيقة (66)، ومع ذلك لم يتمكن نيوكاسل من استغلال النقص العددي في صفوف المنافس، ليكتفي كل فريق بنقطة واحدة في بداية مشوارهما بالبطولة.
وكانت منافسات الدوري الإنجليزي قد انطلقت أمس "الجمعة" بلقاء ليفربول حامل اللقب مع بورنموث، حيث فاز ليفربول بأربعة أهداف لهدفين.
ومن المقرر أن يلتقي ليفربول مع نيوكاسل في الجولة المقبلة، فيما يلتقي أستون فيلا مع برينتفورد.
