نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يكشف تفاصيل إصابة دونجا… وفحوصات جديدة لتحديد موقفه من التدريبات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن تعرض نبيل عماد دونجا لاعب وسط الفريق للإصابة بكدمة على مستوى الركبة خلال مباراة المقاولون العرب التي أقيمت اليوم في مسابقة الدوري الممتاز.

ويخضع "دونجا" لفحوصات طبية جديدة غدًا الأحد للوقوف على حجم الإصابة وتحديد موقفه من المشاركة في تدريبات الفريق.

وتعادل فريق الزمالك مع المقاولون العرب دون أهداف في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد القاهرة الدولي في الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.