نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر راحة للاعبي الزمالك بعد التعادل مع المقاولون واستئناف التدريبات الاثنين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا منح لاعبيه راحة من التدريبات الجماعية غدًا

الأحد عقب مواجهة المقاولون العرب التي أقيمت اليوم في مسابقة الدوري الممتاز.

ويستأنف الزمالك تدريباته مساء يوم الاثنين المقبل على ستاد الكلية الحربية، استعدادًا لمواجهة مودرن سبورت، المقرر لها يوم الخميس المقبل في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز.

وتعادل فريق الزمالك مع المقاولون العرب دون أهداف في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد القاهرة الدولي في الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.