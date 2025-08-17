الرياضة

عمرو الحديدي: مكي قدم مباراة كبيرة أمام الزمالك وناصر ماهر لا يصلح لمركز الجناح

أحمد جودة - القاهرة - أشاد عمرو الحديدي نجم النادي السابق، بالمستوى الذي يقدمه ناصر ماهر مع نادي الزمالك خلال الفترة الحالية من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وأضاف خلال تصريحاته لبرنامج ستاد المحور مع الإعلامي خالد الغندور: تواجد ناصر ماهر في مركز الجناح يفقده نقاط قوته في الملعب، ولعبه في مركزه الأصلي يمنح الزمالك قوة كبيرة.

وتابع: محمد مكي مدرب المقاولون العرب قدم مباراة تكتيكية كبيرة أمام الزمالك وعلى أعلى مستوى.

وواصل: المقاولون العرب نجح في تحجيم كافة أدوار عبدالله السعيد وهذا ما أثر بالسلب على فريق الزمالك خلال المباراة.

وأتم: ناصر ماهر لاعب كبير ولا بد من تواجده في وسط الملعب كصانع ألعاب، وليس في مركز الجناح، مع مشاركة خوان ألفينا وآدم كايد على الأطراف.

