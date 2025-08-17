نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عمرو الحديدي: مكي قدم مباراة كبيرة أمام الزمالك وناصر ماهر لا يصلح لمركز الجناح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشاد عمرو الحديدي نجم النادي الأهلي السابق، بالمستوى الذي يقدمه ناصر ماهر مع نادي الزمالك خلال الفترة الحالية من بطولة الدوري المصري الممتاز.

عمرو الحديدي: مكي قدم مباراة كبيرة أمام الزمالك وناصر ماهر لا يصلح لمركز الجناح

وأضاف خلال تصريحاته لبرنامج ستاد المحور مع الإعلامي خالد الغندور: تواجد ناصر ماهر في مركز الجناح يفقده نقاط قوته في الملعب، ولعبه في مركزه الأصلي يمنح الزمالك قوة كبيرة.

وتابع: محمد مكي مدرب المقاولون العرب قدم مباراة تكتيكية كبيرة أمام الزمالك وعلى أعلى مستوى.

وواصل: المقاولون العرب نجح في تحجيم كافة أدوار عبدالله السعيد وهذا ما أثر بالسلب على فريق الزمالك خلال المباراة.

وأتم: ناصر ماهر لاعب كبير ولا بد من تواجده في وسط الملعب كصانع ألعاب، وليس في مركز الجناح، مع مشاركة خوان ألفينا وآدم كايد على الأطراف.