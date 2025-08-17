نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول تعليق من فرج عامر على تعادل سموحة مع غزل المحلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال محمد فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، إن فريقه لم يكن محظوظًا أو موفقًا في أول مباراتين له في الدوري أمام طلائع الجيش وغزل المحلة، حيث انتهتا بالتعادل.

وأوضح عبر صفحته الرسمية على “فيس بوك” أن سموحة لم يُحتسب له ركلة جزاء مستحقة في لقاء الطلائع، ولم يُسلط عليها الضوء من قِبل المحللين أو النقاد، بينما احتُسبت ضده ركلة جزاء أمام المحلة لم يكن الحكم موفقًا في احتسابها.

وأكد فرج عامر أن الفريق مبشر ولديه القدرة على تقديم أداء قوي ونتائج إيجابية تليق بكرة القدم السكندرية.

وفي ختام حديثه، وجّه التحية للمدير الفني أحمد عبد العزيز والجهاز المعاون له، مشيدًا بما يقدموه من جهد مع الفريق.