العين يقتنص فوزًا ثمينًا على حساب البطائح في افتتاح موسمه بالدوري

استهل العين مشواره في دوري أدنوك للمحترفين بانتصار ثمين على ضيفه البطائح بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في إستاد هزاع بن زايد.

وافتتح المهاجم لابا كودجو التسجيل في الدقيقة 45، ليحقق إنجازًا مزدوجًا؛ حيث أصبح هدفه هو رقم 9000 في تاريخ المسابقة خلال عهد الاحتراف، كما رفع رصيده إلى 7 أهداف ليصبح أكثر لاعب يسجل أهدافًا للعين في الجولة الافتتاحية.

وفي الشوط الثاني، عادل البطائح النتيجة عبر ركلة جزاء نفذها بنجاح اللاعب عزيزجون علي في الدقيقة 68، لكن العين استعاد زمام المبادرة سريعًا، حيث تمكن عبد الكريم تراوري من تسجيل هدف الفوز في الدقيقة 82 برأسية متقنة، ليحصد "الزعيم" أول ثلاث نقاط في مشواره بالبطولة.