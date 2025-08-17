نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السد يخسر على ملعبه ووسط جماهيره أمام قطر في بداية الدفاع عن لقب الدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

استهل فريق السد بطل الدوري القطري لكرة القدم مشوار الدفاع عن اللقب الذي حققه الموسم الماضي بخسارة مفاجئة على ملعبه ووسط جماهيره أمام قطر بنتيجة 2 / 3، في ختام منافسات الجولة الأولى، اليوم السبت.

السد يخسر على ملعبه ووسط جماهيره أمام قطر في بداية الدفاع عن لقب الدوري

أنهى فريق قطر الشوط الأول متقدما بهدف سجله علي سعودي بعد مرور 36 دقيقة من المباراة المقامة على ملعب جاسم بن حمد بنادي السد.

وفي الشوط الثاني، أدرك حامل اللقب التعادل بهدف جيليرمي دوس سانتوس توريس في الدقيقة 57.

لكن قطر باغت منافسه بهدفين لسعيد محمد براهيمي وجواو بيدرو في الدقيقتين 73 و79، قبل أن يقلص السد الفارق بهدف ثان سجله كلاودينيو في الدقيقة 84.

وفي وقت سابق اليوم السبت، تعادل الدحيل مع الشحانية بنتيجة 1 / 1.

وفي الجولة الثانية، سيلعب السد مع الأهلي، بينما يلتقي قطر مع السيلية، يوم الخميس المقبل.