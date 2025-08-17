نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول تعليق من فيريرا بعد مباراة الزمالك ضد المقاولون العرب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك إنه محبط بسبب نتيجة التعادل مع المقاولون العرب في مباراة اليوم في مسابقة الدوري الممتاز.

وأضاف المدير الفني في المؤتمر الصحفي عقب المباراة:" كي تفوز بمباريات مغلقة مثل لقاء اليوم يجب أن تكون أكثر فاعلية في الثلث الهجومي، وواجهنا صعوبة في مباراة اليوم في ظل مواجهة منافس يعتمد على التكتل الدفاعي، وكنا نحتاج لإظهار جودتنا ولكن حالة الملعب لم تساعدنا".

وواصل:" كي يسيطر اللاعبون على الكرة نحتاج للمس الكرة ثلاث مرات على أرضية هذا الملعب، وهذه ليست حجة للفريق بعد التعادل في مباراة اليوم ".

وتابع يانيك فيريرا قائلًا:" ناصر ماهر لاعب لديه جودة كبيرة ونسعى للاستفادة منه بشكل أكبر في الفترة المقبلة".

وأضاف:" ملعب المباراة لم يساعد الزمالك على الظهور بأفضل صورة ودفعت بمهاجم ثاني في الدقائق الأخيرة لأن أرضية الملعب لم تساعدنا على اللعب بطريقتنا المعتادة والاستحواذ على الكرة".

واختتم يانيك فيريرا قائلًا:" سنحاول التحسن في الفترة المقبلة، وحاولنا بذل أقصى جهد للفوز في لقاء اليوم، وكانت لدينا الدوافع والرغبة لتحقيق الفوز في لقاء اليوم، ولكن لم نتمكن من تسجيل أي هدف يمنحنا الثلاث نقاط".

وتعادل فريق الزمالك مع المقاولون العرب دون أهداف في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد القاهرة الدولي في الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.

