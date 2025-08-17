نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خالد الغندور: إصابة محمد ربيعة شد بسيط وجاهز لمواجهة زد وسموحة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف الإعلامي خالد الغندور، موقف اللاعب محمد ربيعة مدافع فريق زد من المواجهة المقبلة أمام سموحة ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري.

وقال مصدر بنادي زد في تصريحات خاصة عبر برنامج ستاد المحور، إن إصابة المدافع محمد ربيعة التي تعرض لها أمام سيراميكا كليوباترا، عبارة عن شد خفيف واللاعب جاهز لمواجهة سموحة الخميس المقبل بالدوري.

وتعادل فريق زد مع سيراميكا كليوباترا في الجولة الماضية من الدوري، وخرج محمد ربيعة في الدقائق الأخيرة من المواجهة متأثرًا بالإصابة.

ولكن شدد المصدر أن اللاعب جاهز للمواجهة طبيًا، أمام سموحة يوم الخميس المقبل في الجولة الثالثة من الدوري الممتاز.

