خالد الغندور: أوسكار يرفض طلب الأهلي استبعاد محمد معروف من إدارة مبارياته في الدوري

أحمد جودة - القاهرة -

كشف الإعلامي خالد الغندور، كواليس رفض طلب الأهلي استبعاد محمد معروف من إدارة مبارياته في الدوري الممتاز.

وقال خالد الغندور عبر برنامج ستاد المحور: "الكولومبي أوسكار رويز، تحدث مع مساعديه في لجنة الحكام، بأنه لن يسمح لأي نادي سواء الأهلي أو الزمالك أو غيرهم، بالتدخل في اختياراته للحكام خلال المباريات المقبلة بالدوري".

وأضاف: "أوسكار أكد لأعضاء لجنة الحكام، بأنه سيبلغ هاني أبو ريدة برفضه طلب أي ناد استبعاد حكام بعينهم من إدارة المباريات الفترة المقبلة، وذلك ردا على غضب الأهلي من الحكم محمد معروف ورغبتهم في استبعاده من التحكيم للأحمر"

