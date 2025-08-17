نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تدريبات خاصة لبدلاء الزمالك عقب لقاء المقاولون في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك البدلاء والذين لم يشاركون خلال مباراة المقاولون التي أقيمت اليوم في مسابقة الدوري تدريبات خاصة في ستادالقاهرة الدولي عقب نهاية اللقاء.

وتولى الكرواتي ماريو تومليانوفيتش مخطط الأحمال قيادة تدريبات اللاعبين البدلاء عقب انتهاء المباراة، بناء على تعليمات البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق.

وتعادل فريق الزمالك مع المقاولون العرب دون أهداف في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد القاهرة الدولي.

