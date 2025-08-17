نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خالد الغندور يكشف حقيقة تغريم الأهلي من الفيفا بسبب إمام عاشور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة

كشف الإعلامي خالد الغندور، من مصدر حقيقة تغريم النادي الأهلي من الفيفا بسبب اللاعب إمام عاشور.

وقال مصدر مسؤول من النادي الأهلي في تصريحات خاصة لبرنامج ستاد المحور، إن كل ما يُثار لا أساس له من الصحة وهي ليست غرامة.

وتابع، أن الفيفا تساءل عن حق الرعاية في صفقة إمام عاشور ولماذا لم تسدد حتى الآن.

كما رد الأهلي بشكل رسمي إن العقود تنص على تحمل الأهلي 50% من حق الرعاية ويتحمل ميتلاند 50%.

والأهلي أكد في رده إن نسبة الأهلي المستحق دفعها تم إرسالها بالفعل للاتحاد المصري لكرة القدم وعليه أن يسددها للأندية وهو ما لم يحدث

واختتم المصدر، أن الأهلي طالب الفيفا بتسديد المبلغ بشكل مباشر بينه وبين الأندية المستحقة بعيدا عن اتحاد الكرة الذي تأخر في تحويل الأموال حتى الآن، ولم يصل رد نهائي حتى الآن.

