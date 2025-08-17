نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خالد الغندور: أوسكار يدعم محمد معروف ويرفض طلب الأهلي في واقعة محمد هاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف الإعلامي خالد الغندور، كواليس دعم أوسكار رويز رئيس لجنة الحكام ورفض طلب الأهلي في واقعة محمد هاني.

وقال خالد الغندور عبر برنامج ستاد المحور: "الكولومبي أوسكار رويز رئيس لجنة الحكام، دعم محمد معروف حكم مباراة الأهلي وفاركو، في قراره بطرد محمد هاني ظهير أيمن النادي الأهلي".

وأضاف: "معروف شرح لأوسكار تفاصيل ما حدث وأنه طلب من محمد هاني مغادرة الملعب من أقرب مكان منعا لتضييع الوقت، لكن اللاعب تجاهل نداء الحكم عليه أكثر من مرة وأصر على الخروج من مكان معين".

واختتم: "محمد معروف ذكر تفاصيل الواقعة في تقريره، وأوسكار رفض أي طلب بخصوص رفع البطاقة الصفراء الثانية عن لاعب الأهلي، مؤكدًا على أن قرار الحكم لا رجعة فيه".

