التعادل السلبي يحسم مباراة غزل المحلة وسموحة

أحمد جودة - القاهرة - تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحله سلبيا مع نظيره سموحه فى المباراة التى جمعت بينهما مساء اليوم على ستاد غزل المحله ضمن مباريات الجولة الثانية من مسابقة دوري نايل.

وبذلك يرتفع رصيد كل فريق إلى نقطتين.

جاءت المباراة حماسيه سريعه فى شوطها الأول وتبادل الفريقان السيطرة على منتصف الملعب كما تبادلا الهجمات.

وكاد سموحه أن يتقدم فى الدقيقة الثالثة عن طريق سمادو الا إنه أضاع الفرصة ولاحت لفريق سموحه أكثر من فرصة للتهديف عن طريق خالد الغندور وبابا بادجى تصدى لهما عامر عامر.

ولاحت أكثر من فرصة عن طريق وليامز صنداى الذى سدد تسديده قويه أخرجها الهانى سليمان حارس سموحه من تحت العارضه بسنتمترات كما أضاع جريندو لاعب المحله فرصه أخرى للتهديف لينتهى الشوط الأول بالتعادل السلبى.

وفى الشوط الثاني ازادات الإثارة وتبادل الفريقان الهجمات وتسابق لاعبو الفريقان في إضاعة الفرص السهلة.

وضاعت فرصه للمحله عن طريق جريندو واخرى لسموحه عن طريق خالد الغندور

وفى الدقيقة 83 احتسب الحكم ضربة لغزل المحله عقب سقوط جريندو فى كرة مشتركه مع محمد دبش مدافع سموحه.

وتصدى جريندو لضربة الجزاء وسددها خارج المرمى.

وشهدت الدقائق الأخيرة محاولات من لاعبى الفريقين لخطف نقاط المباراة إلا أن دفاع الفريقين تصدى للهجمات لتنتهى المباراة بالتعادل السلبى.