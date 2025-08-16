نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة وملخص أهداف مباراة برشلونة ضد ريال مايوركا في الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تمكن نادي برشلونة من تحقيق الفوز أمام نظيره ريال مايوركا بنتيجة 3-0 في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم السبت على ملعب "إيبيروستار"، ضمن منافسات الجولة الأولى من الليجا.

أهداف مباراة برشلونة ضد ريال مايوركا في الدوري الإسباني

افتتح رافينيا دياز أول أهداف اللقاء لصالح برشلونة في الدقيقة 7 من عمر الشوط الأول، بعد عرضية من لامين يامال من جهة اليسار إلى داخل منطقة الجزاء، قابلها رافينيا برأسية رائعة، سكنت في الزاوية اليمنى للمرمى.

وأضاف فيران توريس الهدف الثاني لصالح برشلونة في الدقيقة 24، بعد تسديدة رائعة من على حدود منطقة الجزاء، سكنت الشباك في أعلى المرمى.

وعزز لامين يامال التقدم بالهدف الثالث لصالح برشلونة في الوقت بدل الضائع من عمر اللقاء وتحديدًا عند الدقيقة 4+90، بعد تمريرة من داني أولمو إلى يامال الذي سدد تسديدة رائعة من على حدود منطقة الجزاء، سكنت الشباك في أعلى الزاوية اليمنى للمرمى.