نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برشلونة يكتسح مايوركا بثلاثية في افتتاح الليجا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة في تحقيق الفوز أمام نظيره ريال مايوركا بثلاثية نظيفة في المباراة التي أقيمت مساء اليوم السبت على ملعب "إيبيروستار"، في افتتاح منافسات الدوري الإسباني.

أحداث مباراة برشلونة وريال مايوركا في الدوري الإسباني

تمكن رافينيا دياز من تسجيل أول أهداف اللقاء لصالح برشلونة في الدقيقة 7 من عمر الشوط الأول، بعد عرضية من لامين يامال من جهة اليسار إلى داخل منطقة الجزاء، قابلها رافينيا برأسية رائعة، سكنت في الزاوية اليمنى للمرمى.

واستطاع فيران توريس أن يسجل الهدف الثاني لصالح برشلونة في الدقيقة 24، بعد تسديدة رائعة من على حدود منطقة الجزاء، سكنت الشباك في أعلى المرمى.

وتحصل مانويل مورلانيس لاعب ريال مايوركا على بطاقة صفراء ثانية ليُطرد من اللقاء عند الدقيقة 34.

وشهدت الدقيقة 39 من عمر المباراة تلقي فيدات موريكي لاعب ريال مايوركا بطاقة حمراء ليُطرد هو الآخر من اللقاء.

ومنعت العارضة في الدقيقة 60، الهدف الثالث لصالح برشلونة، بعد تسديدة قوية من رافينيا من خارج منطقة الجزاء.

وفي الوقت بدل الضائع من عمر اللقاء وتحديدًا عند الدقيقة 4+90، سجل لامين يامال الهدف الثالث لصالح برشلونة، بعد تمريرة من داني أولمو إلى يامال الذي سدد تسديدة رائعة من على حدود منطقة الجزاء، سكنت الشباك في أعلى الزاوية اليمنى للمرمى.

ترتيب فريقي برشلونة وريال مايوركا في الدوري الإسباني

يحتل الفريق الكاتالوني صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد ثلاث نقاط، بينما يتذيل فريق ريال مايوركا الترتيب، دون نقاط.