bayern vs Stuttgart.. موعد مباراة بايرن ميونخ وشتوتجارت اليوم في نهائي السوبر الألماني 2025 والقنوات الناقلة

الرياض - كتبت رنا صلاح - عشاق الكرة الألمانية على موعد الليلة مع مواجهة مثيرة تجمع بين بايرن ميونخ وشتوتجارت في نهائي كأس السوبر الألماني 2025، هذا اللقاء يقام على ملعب إم إتش بي أرينا مساء السبت 16 أغسطس، وسط ترقب جماهيري كبير لبداية الموسم الكروي الجديد.

تاريخ بين الفريقين يشير إلى أفضلية واضحة لبايرن ميونخ، فقد التقى الناديان في 162 مباراة رسمية، انتصر البايرن في 95 مواجهة، بينما حقق شتوتجارت الفوز في 38 مباراة، وانتهت 29 مواجهة بالتعادل.

هذه الأرقام تمنح العملاق البافاري دفعة معنوية قبل النهائي، لكن كرة القدم لا تعترف إلا بالعطاء داخل المستطيل الأخضر.

إنجازات الفريقين قبل السوبر

بايرن ميونخ: حصد لقب الدوري الألماني الموسم الماضي بقيادة مدربه الجديد فينسنت كالمواجهات ومباني.

شتوتجارت: فاجأ الجميع بتحقيق لقب كأس ألمانيا على حساب أرمينيا بيليفيلد.

التشكيل المتوقع لبايرن ميونخ

حراسة المرمى: مانويل نوير.

خط الدفاع: لايمر – أوباميكانو – جوناثان تاه – ستانيسيتش.

خط الوسط: كيميتش – جوريتسكا.

خط الوسط الهجومي: كارل – أوليز – لويس دياز.

المهاجم الصريح: هاري كين.

موعد مباراة بايرن ميونخ وشتوتجارت

9:30 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

10:30 مساءً بتوقيت أبوظبي.

7:30 مساءً بتوقيت الجزائر والمغرب وتونس.

القنوات الناقلة للسوبر الألماني 2025

تنقل المباراة عبر عدة قنوات رياضية عالمية تتيح متابعة الحدث لعشاق المستديرة حول العالم، أبرزها:

قناة ESPN.

قناة Sky Deutschland.

قناة Sky Sports.

