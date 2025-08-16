نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السيتي يكتسح ولفرهامبتون برباعية في البريميرليج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



نجح مانشستر سيتي في خطف أول ثلاث نقاط ثمينة له بالفوز على وولفرهامبتون برباعية نظيفة وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري الإنجليزي في الموسم الجديد.

جاء الشوط الأول متكافئا ومتعادلا في بدايته من كلا الجانبين حتى سجل مونتسي نجم وولفرهامبتون هدفا في الدقيقة 26 ولكن تم إلغاؤه بداعي التسلل.

سيطر لاعبو مانشستر سيتي على مجريات اللعب حتى تمكنوا من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 34 عندما أطلق ريكو لويس تمريرة رائعة لزميله إيرلينج هالاند الذي سدد الكرة بسهولة في مرمى وولفرهامبتون.

في الدقيقة 37، قام ريكو لويس نجم المان سيتي ببناء هجمة رائعة لتصل إلى زميله تيجاني رايندرز الذي أطلق تسديدة صاروخية لتستقر الكرة في الشباك على يمين حارس مرمى وولفرهامبتون.

تراجع أداء كلا الفريقين باقي أحداث الشوط الأول لينتهي بتقدم السيتزنز بهدفين نظيفين.

في الشوط الثاني، واصل مانشستر سيتي سيطرته على مجريات اللعب حتى تمكنوا من تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 61 من توقيع إيرلينج هالاند عندما تسلم الكرة من زميله تيجاني رايندرز ليطلق تسديدة صاروخية سكنت الجانب الأيسر لمرمى وولفرهامبتون.

شهدت الدقيقة 81 الهدف الرابع للمان سيتي عندما سدد الوافد الجديد ريان شرقي تسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء لتستقر الكرة على يسار مرمى وولفرهامبتون.

شن لاعبو وولفرهامبتون بعض الهجمات على مرمى مانشستر سيتي ولكنهم فشلوا في تهديد مرماه لينتهي اللقاء بفوز المان سيتي برباعية نظيفة.