"وزير الرياضة ومحافظ بورسعيد" يشهدان ختام الدورة العربية الأولى للاتحادات الرياضية بمشاركة 10 دول عربية

أحمد جودة - القاهرة - شهد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة محب حبشي محافظ بورسعيد، اليوم السبت، ختام فعاليات الدورة العربية الأولي للاتحادات العربية النوعية والتي استضافها نادي بورتو بمحافظة بورسعيد، وبحضور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، ومحمد عبد العزيز مدير مديرية الشباب والرياضة ببورسعيد وأمير عبد القادر رئيس نادي بورتو الرياضي ولفيف من قيادات وزارة الشباب والرياضة ورؤساء اتحادات الرياضة للجميع والألعاب الترفيهية ولفيف من الصحفيين والإعلاميين الرياضيين.

حيث أقيمت البطولة برعاية وزارة الشباب والرياضة وتحت إشراف الاتحادين المصري والعربي للثقافة الرياضية وبمشاركة 10 دول عربية، وتضمنت منافسات البطولة العديد من الألعاب النوعية، مثل: شد الحبل، الدومينو، كرة السرعة، في ظل أجواء تنافسية مبهجة رائعة.

وفي بداية حديثه، توجه وزير الشباب والرياضة بالشكر إلى محب حبشي محافظ بورسعيد ومحمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب علي جهودهم الكبيرة والملموسة في النهوض بالقطاع الرياضي بالمحافظة.

وأوضح وزير الشباب والرياضة أن الهدف من إقامة البطولة هو دعم الأنشطة الرياضية وتطوير العمل العربي المشترك علي جميع المستويات بصفة عامة وبصفة خاصة دعم الرياضة العربية وأنشطتها من خلال هذه الدورة، مختتمٱ حديثه عن الشباب المصري حيث أكد علي أنهم بالوزارة لن يتركوا أي شاب أو فتاة مصرية دون أن تمارس أي نشاط رياضي، موجهًا حديثه للاتحادات النوعية والشبابية بضرورة أن يبذلوا كل ما لديهم للشباب المصري نحو توسيع رقعة الممارسة الرياضية بمختلف محافظات الجمهورية

ورحب محب حبشي محافظ بورسعيد، بجميع ضيوف المحافظة في دورة الألعاب الرياضية الأولى للاتحادات النوعية العربية، معربٱ عن اعتزازه باستضافة هذا الحدث على أرض المدينة الباسلة بورسعيد، متقدمٱ بخالص التحية والتقدير على ما شهده من أداء مشرف، ومنافسة راقية، وروح رياضية عالية خلال فعاليات البطولة جسدت أسمى معاني الأخوة والتعاون بين شباب الأمة العربية.

وأعرب المحافظ، عن شكره العميق لـ أشرف صبحي – وزير الشباب والرياضة ورئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، على دعمه الكبير لنجاح هذا الحدث، وكذلك توجه بالشكر للاتحاد العربي للثقافة الرياضية، ولكافة اللجان المنظمة والجهات الداعمة التي بذلت جهدًا مخلصًا لتخرج الدورة بهذا المستوى المشرف الذي يليق باسم مصر وبورسعيد.

وأكد حبشي أن هذه الأيام القليلة في البطولة كانت حافلة بالمحبة والتواصل وتبادل الخبرات، وأثبتت أن الرياضة هي لغة تجمع ولا تفرق، وتبني جسورًا من التفاهم والسلام بين الشعوب، موجهٱ كلمة للمشتركين في الدورة الرياضية، بأن يكونوا سفراء لبلادهم، وأن يحملوا معهم من بورسعيد أجمل الذكريات، وأن نلتقي دائمًا في فعاليات عربية جديدة، تجمعنا على المحبة والسلام، مشيرٱ أننا نجحنا في استضافة" 10 " من الدول العربية كأسرة واحدة مؤلفة بين قلوبهم بمدينتنا ومحافظتنا الباسلة بورسعيد.

فيما أثنى محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب علي اختيار محافظة بورسعيد لاقامة الدورة العربية الأولي للاتحادات النوعية، مؤكدٱ على أن وزارة الشباب والرياضة تحت قيادة أشرف صبحي وزير الرياضة لا تدخر جهدٱ في دعم محافظة بورسعيد وإمدادها بكافة الفعاليات الرياضية المميزة التي تؤكد على مكانتها الحضارية والرياضية على المستوى المحلي والدولي، كما توجه بالشكر لمحافظ بورسعيد على تقديمه كامل الدعم لخروج الدورة بالصورة المشرفة لمحافظة بورسعيد

وأقيم علي هامش الختام للبطولة، استعراض فني قدمته فرقة عجميات، كما أقيمت العديد من الأنشطة الرياضية والتي نفذها اتحاد الرياضة للجميع واتحاد الألعاب الترفيهية والتي لاقت استحسان كبير من الوفود العربية المشاركة في الدورة