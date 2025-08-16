نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جهاز منتخب مصر بقيادة التوأم حسن في مباراة الزمالك والمقاولون في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تواجد الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة التوأم حسام حسن المدير الفني وإبراهيم حسن مدير المنتخب في مباراة الزمالك والمقاولون المقامة باستاد القاهرة الدولي ضمن مواجهات الجولة الثانية لبطولة الدوري الممتاز.

يستعد منتخب مصر لمواجهة إثيوبيا المقرر لها ٥ سبتمبر باستاد القاهرة ضمن مواجهات الجولة السابعه من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم ٢٠٢٦، ثم مواجهة بوركينا فاسو علي ملعب الأخير يوم ٩ سبتمبر.