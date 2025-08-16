الرياضة

انبي يحقق انتصاره الأول في الدوري على حساب وادي دجلة

أحمد جودة - القاهرة - انتهت أحداث مباراة انبي أمام وادي دجلة والتي جمعت الفريقين في ختام الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وحقق إنبي فوزا بهدف نظيف على حساب وادي دجلة ليكتب النادي البترولي فوزه الأول في الموسم الحالي.

رفيق كابو سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 54 من عمر الشوط الثاني ليؤمن النقاط الثلاث لفريقه.

وبهذه النتيجة وصل إنبي للنقطة الرابعة في مشواره الموسم الحالي بعد فوز وتعادل، بينما توقف رصيد الغزلان عند نقطة وحيدة.

