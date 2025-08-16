نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول تعليق من لابورتا بعد تسجيل راشفورد وغارسيا في المقال التالي

أكد جوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، اليوم السبت، أن البارسا كان على ”قناعة“ بإمكانية الاعتماد في المباراة الأولى من "الليغا" على الحارس جوان غارسيا والمهاجم ماركوس راشفورد، المسجلين في المسابقة قبل ساعات من انطلاق مباراة مايوركا في سون موا.

وقال لابورتا ”يجب تهنئة ديكو على العمل الرائع الذي يقوم به مع ملف التسجيلات، وهو ليس سهلًا على الإطلاق، نحن جميعًا كأندية في موقف يدفعنا للبحث عن حلول من أجل جعل الأمور أكثر عملية“، في تصريحات أدلى بها للصحافيين أمام فندق البارسا في بالما.

وأوضح لابورتا أن تهنئة ديكو واجبة لأنه ”أدى عمله بشكل رائع“ كي يمكن تسجيل اللاعبين الجدد في الوقت المناسب، مضيفًا أن النادي الكتالوني ”تفاهم“ مع "الليغا" بهدف ”استيفاء جميع الشروط المطلوبة“.

واعترف أن ”هذه العمليات تجرى بقدر ما من الترقب“ لأن لوائح اللعب المالي النظيف ”معقدة للغاية“، وقد خرج البارسا مجددًا من قاعدة 1-1 بعد التجديد لعدد من اللاعبين في الشهور الماضية.

وكشف ”كنا قد تخطينا السقف وكان يتعين علينا خفض هذا التجاوز، أنجزنا ذلك ووجدنا حلول للتوقيع مع لاعبين اثنين جدد، سنواصل العمل لأنه يتبقى ثلاثة لاعبين ونثق في إمكانية تسجيلهم“.

وذكر لابورتا أن هناك حالة من السعادة داخل النادي بالفريق الحالي، متوجها بالشكر للمدرب هانزي فليك على ”العمل الجيد“ الذي يقوم به، مبديًا ثقته في أن البلاوغرانا سيكون ”مرشحًا للفوز بجميع البطولات“ التي يخوضها هذا الموسم“.