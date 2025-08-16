الرياضة

تشكيل سموحه أمام غزل المحلة اليوم في الدوري المصري

أحمد جودة - القاهرة - أعلن أحمد عبد العزيز المدير الفنى لفريق سموحه عن التشكيل الذى سيخوض به فريقه مباراة غزل المحله المقرر لها فى التاسعة مساء اليوم على ستاد غزل المحله ضمن مباريات الجولة الثانية من مسابقة دوري نايل.

وجاء التشكيل كالاتى:

حراسة المرمى: الهانى سليمان.

خط الدفاع: شريف رضا، محمد دبش، أحمد عوض، عبد الرحمن عامر.

خط الوسط: أحمد فوزى، سمير فكرى، سامادو، خالد الغندور.

خط الهجوم: صامويل امادو، بابى بادجى.

ويتواجد على دكة البدلاء كلا من: أحمد ميهوب، محمد مصطفى ميدو، هشام حافظ، عماد فتحى، محمد سعيد مكرونه، حسام أشرف، أحمد خالد، عبده يحيى، محمد كونيه.

