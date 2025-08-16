نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تشكيل الزمالك الرسمي أمام المقاولون العرب في الدوري المصري الممتاز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض، مباراة المقاولون العرب، المقرر لها في التاسعة مساء اليوم السبت على ستاد القاهرة الدولي في الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.

تشكيل الزمالك الرسمي أمام المقاولون العرب في الدوري المصري الممتاز

جاء تشكيل الزمالك كالتالي:

محمد صبحي.

محمود بنتايج.

محمود حمدي "الونش".

حسام عبد المجيد.

عمر جابر.

نبيل عماد دونجا.

محمد شحاتة.

عبد الله السعيد.

ناصر ماهر.

آدم كايد.

عدي الدباغ.

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد عواد وصلاح مصدق ومحمد إسماعيل وسيف جعفر وأحمد عبد الرحيم "إيشو" وخوان ألفينا بيزيرا وعبد الحميد معالي وعمرو ناصر وناصر منسي.