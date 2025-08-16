نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شباب الأهلي والشارقة يدشنان موسمهما بانتصارين مستحقين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

استهل شباب الأهلي مشوار الدفاع عن لقبه كبطل لدوري أدنوك للمحترفين، بالفوز على ضيفه الظفرة 2-0، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمسابقة.

وتقدم شباب الأهلي في الدقيقة 14 عن طريق جويلرمي يالا، قبل أن يضيف زميله رينان الهدف الثاني في الدقيقة 24.

وفي مباراة أخرى بنفس الجولة، فاز الشارقة، وصيف الموسم الماضي، على مضيفه دبا 3-0.

وتقدم الشارقة في الدقيقة 42 عن طريق عثمان كامارا، قبل أن يدرك دبا التعادل عن طريق محمود المرضي في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

وفي الدقيقة 63 سجل فراس بلعربي الهدف الثاني للشارقة، فيما اختتم زميله سلطان آل سعدي الثلاثية في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.