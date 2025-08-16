نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حافلة الزمالك تصل ستاد القاهرة استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى ستاد القاهرة الدولي، استعدادًا لخوض مباراة المقاولون العرب، المقرر لها في التاسعة مساء اليوم السبت في الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.

حافلة الزمالك تصل ستاد القاهرة استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب

وحرص اللاعبون وأعضاء الجهاز الفني على تفقد أرضية ملعب المباراة قبل بدء عمليات الإحماء استعدادًا للقاء المرتقب.

وكان البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، ألقى محاضرة فنية على اللاعبين بفندق الإقامة قبل التحرك إلى ملعب المباراة، شرح خلالها بعض الأمور الفنية الخاصة بخطة اللعب ومنح اللاعبين التعليمات الأخيرة قبل اللقاء.