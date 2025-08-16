نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تشكيل برشلونة الرسمي لمواجهة ريال مايوركا في الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن هانز فليك، المدير الفني لنادي برشلونة، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة ريال مايوركا في المباراة التي ستقام مساء اليوم السبت على ملعب "إيبيروستار"، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري الإسباني.

وتنطلق صافرة البداية لمباراة برشلونة ضد ريال مايوركا في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، التاسعة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

تشكيل برشلونة الرسمي لمواجهة ريال مايوركا في الدوري الإسباني

حراسة المرمى: جوان جارسيا.

خط الدفاع: إريك جارسيا، رونالد ارواخو، ب أو كوبارسي، أليخاندرو بالدي.

خط الوسط: فيرنكي دي يونج، بيدري جونزاليس، فيرمين لوبيز.

خط الهجوم: فيران توريس، لامين يامال، رافينيا.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد ريال مايوركا في الدوري الإسباني

يمكنكم مشاهدة مباراة برشلونة ضد ريال مايوركا مساء اليوم السبت، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الاسباني في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 3HD، بتعليق المعلق الجزائري حفيظ دراجي.