نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقف مرموش.. تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن جوسيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي عن تشكيل الفريق لمواجهة وولفرهامبتون بعد قليل والذي شهد غياب المصري عمر مرموش في أولى مبارياته في الموسم الجديد من بطولة الدوري الإنجليزي.

ويفتتح مانشستر سيتي الموسم الجديد من البريميرليج بطموحات جديدة بعد موسم سيئ على الصعيدين المحلي والقاري.

يخوض مانشستر سيتي الموسم الجديد متسلحًا بصفقات من العيار الثقيل أهمها ريان شرقي وريان أيت نوري وتيجاني ريندرز من أجل مصالحة جماهيره بعد موسم صفري، حيث أنهى ليفربول سيطرة السيتزنز على البريميرليج.

وبعد موسم خالي من الألقاب لأول مرة منذ موسم 2016-2017، من المتوقع عودة مانشستر سيتي للمنافسة على لقب البريميرليج.

بينما يطمح وولفرهامبتون في استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق بداية مثالية في الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي.

تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

من المقرر أن يخوض مانشستر سيتي المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: ترافورد.

خط الدفاع: لويز، ستونز، روبن دياز، ريان آيت نوري.

خط الوسط: برناردو سيلفا، تيجاني رايندرز، نيكو.

خط الهجوم: أوسكار بوب، جيريمي دوكو، إرلينج هالاند.

