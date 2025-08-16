نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ضربة البداية.. حامل اللقب برشلونة يواجه مايوركا العنيد في المقال التالي

يستهل فريق برشلونة مشواره في الدوري الإسباني موسم 2025-2026 بمواجهة قوية أمام مضيفه ريال مايوركا، اليوم السبت، على ملعب مايوركا سون مويكس، ضمن منافسات الجولة الأولى من البطولة.

تقام مباراة مايوركا ضد برشلونة في تمام الساعة 21:30 بتوقيت أبوظبي، في مواجهة ستكون بمثابة اختبار حقيقي لبطل "الليغا" في بداية موسمه الجديد، وفرصة لأصحاب الأرض لإثبات قدرتهم على مقارعة الكبار مبكرًا.

وفي المقابل يأمل مايوركا في استغلال عاملي الأرض والجمهور، لخطف نتيجة إيجابية أمام حامل اللقب في ضربة بداية الموسم الجديد.

وتلقى مايوركا ضربة قوية بغياب لاعبه البرتغالي صموئيل كوستا عن اللقاء، بعد إصابته في الركبة وابتعاده عن التدريبات الجماعية، فيما يعول الجهاز الفني على الثنائي عمر ماسكاريل ومانو مورلانيس لتعويض هذا الغياب.

وبحسب موقع ترانسفير ماركت العالمي، التقى برشلونة وريال مايوركا في 75 مباراة رسمية بمختلف المسابقات، حقق برشلونة الفوز في 46 مباراة، مقابل 17 انتصارًا لمايوركا، فيما انتهت 12 مواجهة بالتعادل.

كما شهدت لقاءات الفريقين العديد من النتائج الكبيرة، أبرزها فوز برشلونة بنتيجة 5-0 في موسم 2011-2012، وانتصاره 6-1 في موسم 2020-2021، في حين كان أكبر فوز لمايوركا على برشلونة بنتيجة 4-2 في موسم 1999-2000.

وأحرز لاعبو برشلونة 158 هدفًا في شباك مايوركا، بينما استقبلت شباكهم 84 هدفًا، ويُعد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الهداف التاريخي للمواجهات بين الفريقين برصيد 16 هدفًا، يليه الكاميروني صامويل إيتو بـ12 هدفًا.