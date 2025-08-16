نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يلا شوت مانشستر سيتي LIVE.. مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وولفرهامبتون بث مباشر جودة عالية اليوم في افتتاح الدوري الإنجليزي 2025-2026 في المقال التالي

يلا شوت مانشستر سيتي LIVE.. مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وولفرهامبتون بث مباشر جودة عالية اليوم في افتتاح الدوري الإنجليزي 2025-2026.. يستهل فريق مانشستر سيتي مشواره في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2025-2026 بمواجهة قوية أمام ولفرهامبتون مساء اليوم السبت الموافق 16 أغسطس، على ملعب «مولينيو».

موعد مباراة مانشستر سيتي وولفرهامبتون اليوم

مباراة مانشستر سيتي وولفرهامبتون

ويدخل الفريق السماوي المباراة وهو يسعى لتحقيق بداية مثالية في طريق طويل يطمح من خلاله إلى استعادة لقب البريميرليغ الذي فقده في الموسم الماضي لصالح ليفربول، بينما حل أرسنال وصيفًا.

وعلى الرغم من التدعيمات الكبيرة التي أجراها مانشستر سيتي خلال فترة الانتقالات الصيفية، إلا أن المدرب الإسباني بيب جوارديولا أكد في مؤتمره الصحفي أن مسار الموسم الجديد لا يمكن التنبؤ به، مشددًا على أن الأهم هو التركيز على كل مباراة على حدة وعدم الانشغال بالمستقبل.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تنطلق مباراة مانشستر سيتي وولفرهامبتون في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر والسعودية، والثامنة والنصف بتوقيت الإمارات، حيث تقام على ملعب «مولينيو» وسط ترقب كبير من جماهير الفريقين.

وتنقل شبكة قنوات "بي إن سبورتس" المباراة عبر شاشتها على القناة الأولى، كما يمكن متابعتها عبر خدمة "بي إن كونكت" أو تطبيق "تود" للمشتركين. وأسندت مهمة التعليق على أحداث اللقاء إلى المعلق خليل البلوشي في نسخة 2025، بينما سيتولى حفيظ دراجي التعليق على مواجهة الفريقين في نسخة 2026.

صفقات جديدة لتعويض إخفاق الموسم الماضي

شهد سوق الانتقالات الصيفية انضمام مجموعة من الأسماء البارزة إلى صفوف مانشستر سيتي، حيث تعاقد النادي مع الهولنديين تياجاني رايندرز وريان آيت نوري، إلى جانب الفرنسي ريان شرقي، والحارس جيمس ترافورد، وكذلك ماركوس بيتينيللي، والنرويجي سفيري نيبان.

وجاءت هذه الصفقات في إطار سعي الإدارة إلى تقوية التشكيلة بعد موسم اعتبره الكثيرون مخيبًا للآمال، إذ أنهى الفريق المنافسات في المركز الثالث رغم تطلعات جماهيره للحفاظ على اللقب.

ويبدو أن جوارديولا سيعتمد على هذه العناصر الجديدة بشكل أساسي لتعويض الغيابات وفتح صفحة جديدة مع بداية الموسم.

غيابات مؤثرة في التشكيلة الأساسية

ولا يدخل مانشستر سيتي مباراة الافتتاح مكتمل الصفوف، حيث يفتقد الفريق إلى عدد من العناصر المهمة نتيجة الإصابات المختلفة، أبرزهم يوشكو جفارديول وسافينيو ورودري وماتيو كوفاسيتش وفيل فودين. ورغم هذه الغيابات، يعول الجهاز الفني على عمق قائمة الفريق وقدرة اللاعبين الجدد على الاندماج سريعًا في منظومة اللعب.

كما يترقب الجمهور المصري مشاركة النجم عمر مرموش في التشكيل الأساسي، خاصة وأن التقارير الصحفية أكدت أن اللاعب بات ضمن خطط جوارديولا للموسم الجديد.

التشكيل المتوقع لمانشستر سيتي أمام ولفرهامبتون

وبحسب التوقعات الصحفية، فإن التشكيل الذي سيبدأ به مانشستر سيتي اللقاء كالآتي:

في حراسة المرمى: ترافورد.

الدفاع: ريان ىيت نوري، مانويل أكانجي، روبن دياز، ماتيوس نونيز.

الوسط: إلكاي جوندوجان، ريندرز.

أمامها: عمر مرموش، ريان شرقي، جيرمي دوكو.

الهجوم: هالاند.

السجل التاريخي بين الفريقين

التقى مانشستر سيتي وولفرهامبتون في 120 مباراة رسمية بمختلف البطولات، حيث تمكن السيتي من تحقيق الفوز في 51 مباراة، بينما خسر 45 مواجهة، وانتهت 24 مباراة بالتعادل.

ورغم تفوق مانشستر سيتي في السنوات الأخيرة بفضل النجوم والبطولات، إلا أن ولفرهامبتون يبقى خصمًا صعبًا وسبق أن أحرج الكبار في البريميرليغ.

تصريحات جوارديولا قبل ضربة البداية

وفي المؤتمر الصحفي الذي عقده قبل المباراة، أكد بيب جوارديولا أنه لا يملك القدرة على التنبؤ بمسار الموسم، مشيرًا إلى أن الفريق حقق ستة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال تسعة مواسم سابقة، لكنه لم يسبق له أن وعد بحصد لقب محدد مع بداية أي موسم.

وأوضح المدرب الإسباني أن هدفه الحالي هو أن يظهر فريقه بشكل لائق بدنيًا وأن يقدم الأداء المناسب لطبيعة اللاعبين المتواجدين في قائمته، مؤكدًا أن بعض التغييرات التكتيكية ستظهر خلال الموسم بما يتماشى مع جودة الصفقات الجديدة.