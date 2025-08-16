نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نوير على بُعد خطوة من معادلة رقم مولر التاريخي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يخوض قائد وحارس مرمى بايرن ميونخ، مانويل نوير، مواجهة خاصة الليلة حين يشارك في كأس السوبر الألماني للمرة الـ11 في مسيرته، ليقترب من معادلة الرقم القياسي لزميله السابق توماس مولر، الأكثر ظهورًا في البطولة بـ12 مباراة.

نوير على بُعد خطوة من معادلة رقم مولر التاريخي

يصطدم بايرن ميونخ بشتوتغارت، اليوم السبت، على ملعب "مرسيدس بنز أرينا "، في مواجهة تحمل أبعادًا تنافسية وتاريخية، ضمن افتتاح الموسم الكروي في ألمانيا عبر بوابة السوبر الألماني.

وحال نجح "البافاري" في التتويج باللقب، فسيُعادل نوير رقم مولر أيضًا كأكثر من حقق لقب السوبر، برصيد 8 ألقاب لكل منهما، ما يعزز مكانة نوير كأحد أكثر اللاعبين تتويجًا بالألقاب محليًا.

بعيدًا عن المواجهة، كان مولر طوى صفحة مسيرته مع بايرن ميونخ، بعدما انضم رسميًا إلى صفوف نادي فانكوفر وايتكابس الكندي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعقد يمتد حتى نهاية عام 2026.

ومن المنتظر أن يظهر لأول مرة بقميص الفريق الكندي في التاسع من أغسطس (آب) أمام سان خوسيه إيرثكويكس.

ويسعى بايرن ميونخ إلى إحراز لقب السوبر لتعزيز انطلاقته في الموسم الجديد، ومنح الفريق دفعة معنوية بعد موسم مضطرب، بينما يطمح شتوتغارت لمواصلة عروضه القوية، وبحثه عن لقب ثانٍ في المسابقة بعد نسخة 1992.

التقى الفريقان في 162 مناسبة سابقة عبر مختلف البطولات، حقق خلالها بايرن ميونخ 95 انتصارًا، مقابل 38 لشتوتغارت، فيما انتهت 29 مواجهة بالتعادل.

وسجل بايرن خلال هذه المباريات 339 هدفًا، مقابل 214 هدفًا لشتوتغارت.