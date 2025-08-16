نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إمام عاشور يشارك في تدريبات الأهلي الجماعية الاثنين المقبل في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - يُشارك إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في التدريبات الجماعية يوم الاثنين المقبل، بعد اكتمال شفائه من الإصابة بكسر في عظمة الترقوة التي تعرض لها خلال مشاركته في مباراة إنتر ميامي بكأس العالم للأندية، وخضوعه لعملية جراحية في أحد مستشفيات مدينة ميامي بالولايات المتحدة الأمريكية التي استضافت البطولة.
إمام عاشور يشارك في تدريبات الأهلي
ووفقًا للرؤية الطبية، يشارك عاشور في التدريبات دون التحامات قوية، على أن يتم تقييم موقفه وتحديد موعد مشاركته في المباريات الرسمية بقرار من الجهاز الفني للفريق.
وحصل الأهلي على راحة يومين بعد انتهاء مباراة فاركو التي أقيمت أمس على استاد القاهرة، على أن يستأنف الفريق تدريباته يوم الاثنين المقبل؛ استعدادًا لمباراة غزل المحلة في الجولة الرابعة لبطولة الدوري الممتاز.