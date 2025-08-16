الرياض - كتبت رنا صلاح - يعيش الدولي المغربي أشرف حكيمي حالة من المفارقة في مسيرته الكروية، حيث حقق موسمًا استثنائيًا مع ناديه باريس سان جيرمان على الصعيدين المحلي والدولي، لكنه لا يحظى بالاعتراف الكافي الذي يضعه في صدارة سباق الكرة الذهبية.

هل يحرم اشرف الحكيمي من الكرة الذهبية

وسجل حكيمي أهدافًا حاسمة في ربع النهائي ونصف النهائي والنهائي لدوري أبطال أوروبا، إنجاز نادر للمدافعين، وأعاد تعريف دور الظهير بكونه جدارًا دفاعيًا وسلاحًا هجوميًا في الوقت نفسه. وفي تصريحات سابقة، أكد حكيمي: "أعتقد أنني أستحق هذه الكرة الذهبية أيضاً"، معبرًا عن إيمانه بحق المدافعين في المنافسة على الجائزة التي ظلّت لفترة طويلة حكراً على المهاجمين.

ويثير ملف الكرة الذهبية تساؤلات حول الأصوات التي قد يحصل عليها حكيمي، إذ يخشى البعض أن يؤثر ذلك على زميله عثمان ديمبيلي ويفتح الطريق أمام لاعب آخر مثل لامين يامال.

وفي ظل الحديث عن استحقاقه للجائزة، ظهرت قضاياه القضائية على العناوين، ما أثار تكهنات حول محاولة لتشويه صورته، لكنه يظل ثابتاً وقال: "ليس لدي ما أندم عليه.. الحقيقة ستظهر في النهاية".

قدرة حكيمي على حسم المباريات الكبرى، مع الحفاظ على صلابة دفاعية عالية، تجعل منه لاعبًا فريداً يمثل كرة القدم الحديثة والشاملة، وتزيد التساؤلات حول مدى العدالة في حرمانه من الكرة الذهبية هذا العام.